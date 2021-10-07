***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.628,36 % 0,0014716Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00006751Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00353891Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri181.728,48 % 0,10174831Fon Yönetim Ücreti4.544.370,29 % 2,54435627Hisse Senedi Komisyonu188.129,46 % 0,10533217Tahvil Bono Komisyonu509,64 % 0,00028534Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29.516,78 % 0,01652621Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar10.150,3 % 0,00568307Türev Araçlar Komisyonu2.970,69 % 0,00166327Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.963,96 % 0,02517496TOPLAM GİDERLER5.011.409,23 % 2,80584761DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ178.605.894,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967718BIST