***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.628,36 % 0,0014716
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00006751
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00353891
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
181.728,48 % 0,10174831
Fon Yönetim Ücreti
4.544.370,29 % 2,54435627
Hisse Senedi Komisyonu
188.129,46 % 0,10533217
Tahvil Bono Komisyonu
509,64 % 0,00028534
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29.516,78 % 0,01652621
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
10.150,3 % 0,00568307
Türev Araçlar Komisyonu
2.970,69 % 0,00166327
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.963,96 % 0,02517496
TOPLAM GİDERLER
5.011.409,23 % 2,80584761
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.605.894,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967718
BIST
11:061.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
11:068,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0889
|Açılış
|: 8,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:0610,3509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0756
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:06506,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,74
|Açılış
|: 506,41
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,54
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:06
|MERIT
|19,16
|1.116.721
|% 9,99
|
|PKENT
|3.510,00
|24.793.366
|% 9,69
|
|DOBUR
|31,72
|2.386.451
|% 9,23
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PENGD
|3,37
|13.261.728
|% 6,65
|
|SEYKM
|14,58
|1.876.475
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.178.700
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.410.619
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,16
|358.611.066
|% -1,12
|
|SASA
|27,74
|350.429.098
|% 3,82
|
|GARAN
|9,37
|289.160.724
|% -0,21
|
|THYAO
|14,20
|278.654.033
|% 0,57
|
|EREGL
|16,88
|196.632.849
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,38
|193.981.715
|% -0,42
|
|PETKM
|6,16
|358.611.066
|% -1,12
|
|GARAN
|9,37
|289.160.724
|% -0,21
|
|ODAS
|1,47
|33.327.468
|% 1,38
|
|SKBNK
|1,00
|21.672.308
|% 0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9604
|8,9639
|% 1,00
|
|Euro
|10,3446
|10,3509
|% 0,74
|
|Sterlin
|12,1400
|12,2009
|% 0,83
|
|Frank
|9,5957
|9,6535
|% 0,89
|
|Riyal
|2,3825
|2,3944
|% 1,03
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,21
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,74
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|0,04
|
|B. Petrol
|83,12
|83,12
|1,17
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:20KNFRT
Yüzde 4.66 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 230, 390 adet işlem
-
11:19VAKKO
Yüzde 4.51 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 908, 247 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 3, 609.00 milyon TL de
-
11:16KNFRT
Yüzde 4.66 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 133, 893 adet işlem
-
11:15ACSEL
Yüzde 6.07 oranında artışla 16.95 lira fiyatla işlem gören hissede 561, 587 adet işlem