***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00099198
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002274
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00119196
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
301.809,2 % 0,05691522
Fon Yönetim Ücreti
7.881.578,12 % 1,48630915
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
74,05 % 0,00001396
Gecelik Ters Repo Komisyonu
37.178,52 % 0,00701113
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
510,42 % 0,00009626
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.592,01 % 0,0004888
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58.700,51 % 0,01106975
Türev Araçlar Komisyonu
113.734,94 % 0,02144815
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
104.875,14 % 0,01977737
TOPLAM GİDERLER
8.512.754,46 % 1,60533647
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
530.278.518,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967719
BIST
12:081.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:088,9224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:0810,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0417
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:08504,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,91
|Açılış
|: 504,58
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:08
|PKENT
|3.520,00
|25.563.777
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.506
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,60
|2.625.675
|% 8,82
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,86
|38.004.571
|% 6,54
|
|SEYKM
|14,58
|2.048.417
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.644.008
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.922.074
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,20
|510.323.122
|% -0,48
|
|SASA
|27,24
|487.499.961
|% 1,95
|
|THYAO
|14,28
|473.507.616
|% 1,13
|
|GARAN
|9,39
|409.758.238
|% 0,00
|
|EREGL
|16,94
|251.942.610
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,79
|232.104.380
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,39
|234.533.043
|% 0,00
|
|PETKM
|6,20
|510.323.122
|% -0,48
|
|ODAS
|1,46
|97.014.587
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,59
|154.080.741
|% 0,39
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9199
|8,9224
|% 0,53
|
|Euro
|10,3116
|10,3170
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,1128
|12,1735
|% 0,61
|
|Frank
|9,5665
|9,6241
|% 0,59
|
|Riyal
|2,3745
|2,3864
|% 0,69
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|0,89
|
|Altın Gr.
|504
|505
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|3,73
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|1,80
|
|Çeyrek
|805
|824
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|1,22
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 24 artarak (% 0.02 ) 1, 500
-
12:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
12:22XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 5, 678.00 milyon TL de
-
12:22VAKKO
Yüzde 5.33 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 785, 292 adet işlem
-
12:21MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 255 adet işlem