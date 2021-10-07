***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00099198Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002274Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00119196Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri301.809,2 % 0,05691522Fon Yönetim Ücreti7.881.578,12 % 1,48630915Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu74,05 % 0,00001396Gecelik Ters Repo Komisyonu37.178,52 % 0,00701113Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu510,42 % 0,00009626Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.592,01 % 0,0004888Vergiler ve Diğer Harcamalar58.700,51 % 0,01106975Türev Araçlar Komisyonu113.734,94 % 0,02144815Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler104.875,14 % 0,01977737TOPLAM GİDERLER8.512.754,46 % 1,60533647DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ530.278.518,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967719BIST