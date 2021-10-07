***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.628,36 % 0,005438Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00024946Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,01307736Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.548,92 % 0,07768769Fon Yönetim Ücreti723.076,78 % 1,49602605Hisse Senedi Komisyonu15.504,49 % 0,03207837Tahvil Bono Komisyonu58,78 % 0,00012161Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.544,98 % 0,02802419Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.678,2 % 0,01174804Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler72.338,17 % 0,14966569TOPLAM GİDERLER876.819,95 % 1,81411646DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.333.167,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967720BIST