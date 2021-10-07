***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.628,36 % 0,00674892Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00030959Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,01622984Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.605,43 % 0,08115418Fon Yönetim Ücreti582.619,27 % 1,4960084Hisse Senedi Komisyonu33.936,97 % 0,08714094Tahvil Bono Komisyonu64,11 % 0,00016462Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7.464,12 % 0,01916584Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.630,75 % 0,00932278Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler103.903,66 % 0,26679644TOPLAM GİDERLER772.293,94 % 1,98304155DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.944.919,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967721BIST