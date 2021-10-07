***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.628,36 % 0,00674892
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00030959
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,01622984
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.605,43 % 0,08115418
Fon Yönetim Ücreti
582.619,27 % 1,4960084
Hisse Senedi Komisyonu
33.936,97 % 0,08714094
Tahvil Bono Komisyonu
64,11 % 0,00016462
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
7.464,12 % 0,01916584
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.630,75 % 0,00932278
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
103.903,66 % 0,26679644
TOPLAM GİDERLER
772.293,94 % 1,98304155
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
38.944.919,73 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967721
BIST
11:061.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
11:068,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0918
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:0610,3502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0749
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:06505,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,32
|Açılış
|: 505,98
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,32
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:06
|MERIT
|19,16
|1.116.721
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,74
|2.370.179
|% 9,30
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PKENT
|3.415,30
|24.776.099
|% 6,73
|
|ACSEL
|16,98
|9.609.368
|% 6,26
|
|SEYKM
|14,58
|1.826.174
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.174.297
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.368.395
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,17
|358.406.513
|% -0,96
|
|SASA
|27,72
|348.184.147
|% 3,74
|
|GARAN
|9,37
|288.574.090
|% -0,21
|
|THYAO
|14,22
|277.854.916
|% 0,71
|
|EREGL
|16,89
|194.181.621
|% -0,41
|
|YKBNK
|2,38
|193.873.898
|% -0,42
|
|PETKM
|6,17
|358.406.513
|% -0,96
|
|GARAN
|9,37
|288.574.090
|% -0,21
|
|ODAS
|1,47
|32.967.040
|% 1,38
|
|SKBNK
|1,00
|21.655.438
|% 0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9618
|8,9668
|% 1,03
|
|Euro
|10,3435
|10,3502
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,1294
|12,1903
|% 0,75
|
|Frank
|9,5881
|9,6459
|% 0,82
|
|Riyal
|2,3800
|2,3919
|% 0,92
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,16
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,71
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|1,13
|