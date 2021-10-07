***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00732973Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,000168Bağımsız Denetim Ücreti6.314,7 % 0,00879897Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.726,05 % 0,02609307Fon Yönetim Ücreti687.690,29 % 0,95823478Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.441,88 % 0,00200913Gecelik Ters Repo Komisyonu43.526,8 % 0,06065069Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.789,1 % 0,00946Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar14.313,16 % 0,01994411Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler35.334,56 % 0,04923554TOPLAM GİDERLER819.517,39 % 1,14192403DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.766.366,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967723BIST