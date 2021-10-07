***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00394449Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00009041Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00473966Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri416.377,95 % 0,31222673Fon Yönetim Ücreti2.861.851,69 % 2,14599884Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu803,63 % 0,00060261Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.877,42 % 0,0036574Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu260.961,11 % 0,19568528Vergiler ve Diğer Harcamalar45.609,37 % 0,03420081Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.532,72 % 0,05588938TOPLAM GİDERLER3.676.715,44 % 2,75703562DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ133.357.560,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967724BIST