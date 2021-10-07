***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00448324Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00010276Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00538701Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri120.763,15 % 0,10292413Fon Yönetim Ücreti875.253,58 % 0,74596194Hisse Senedi Komisyonu82,72 % 0,0000705Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu8.916,36 % 0,00759924Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu18.987,5 % 0,01618268Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu21.902,83 % 0,01866736Vergiler ve Diğer Harcamalar9.553,87 % 0,00814258Türev Araçlar Komisyonu36.998,24 % 0,03153289Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.728,09 % 0,02618897TOPLAM GİDERLER1.134.887,89 % 0,96724332DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ117.332.203 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967725BIST