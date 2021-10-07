***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00553952
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00012697
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00665624
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.248,37 % 0,04975657
Fon Yönetim Ücreti
142.062,69 % 0,14960415
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13,91 % 0,00001465
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
52.179,89 % 0,05494988
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.121,37 % 0,0011809
Türev Araçlar Komisyonu
2.933,83 % 0,00308957
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.636,4 % 0,02278498
TOPLAM GİDERLER
278.898,01 % 0,29370344
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.959.055,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967726
BIST
11:131.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,39
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
11:138,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0761
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:1310,3373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0620
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:13506,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,34
|Açılış
|: 506,00
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,54
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:13
|MERIT
|19,16
|1.120.304
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|24.895.059
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,70
|2.416.082
|% 9,16
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,88
|30.588.174
|% 6,64
|
|SEYKM
|14,58
|1.885.340
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.299.677
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.464.179
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,17
|369.787.691
|% -0,96
|
|SASA
|27,60
|366.635.741
|% 3,29
|
|GARAN
|9,36
|303.283.178
|% -0,32
|
|THYAO
|14,18
|296.555.054
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,39
|214.777.593
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|214.777.593
|% 0,00
|
|PETKM
|6,17
|369.787.691
|% -0,96
|
|ODAS
|1,46
|51.267.351
|% 0,69
|
|GARAN
|9,36
|303.283.178
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,77
|47.596.020
|% -0,56
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9470
|8,9511
|% 0,86
|
|Euro
|10,3311
|10,3373
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,1438
|12,2047
|% 0,87
|
|Frank
|9,5969
|9,6547
|% 0,91
|
|Riyal
|2,3829
|2,3949
|% 1,05
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,27
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|1,22
|