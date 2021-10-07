***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00553952Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00012697Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00665624Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.248,37 % 0,04975657Fon Yönetim Ücreti142.062,69 % 0,14960415Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13,91 % 0,00001465Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu52.179,89 % 0,05494988Vergiler ve Diğer Harcamalar1.121,37 % 0,0011809Türev Araçlar Komisyonu2.933,83 % 0,00308957Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.636,4 % 0,02278498TOPLAM GİDERLER278.898,01 % 0,29370344DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.959.055,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967726BIST