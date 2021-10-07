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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 08:57



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklama

fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00553952
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00012697
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00665624
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
47.248,37 % 0,04975657
Fon Yönetim Ücreti
142.062,69 % 0,14960415
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13,91 % 0,00001465
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
52.179,89 % 0,05494988
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.121,37 % 0,0011809
Türev Araçlar Komisyonu
2.933,83 % 0,00308957
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
21.636,4 % 0,02278498
TOPLAM GİDERLER
278.898,01 % 0,29370344
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
94.959.055,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967726


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PKENT 3.518,90 24.895.059 % 9,97  
DOBUR 31,70 2.416.082 % 9,16  
ETILR 5,64 416.869 % 7,43  
PRKAB 20,88 30.588.174 % 6,64  
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Riyal 2,3829 2,3949 % 1,05  
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Altın Ons 1.755 1.756 -0,27  
Altın Gr. 506 506 5,34  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,46 22,50 -0,13  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,04  
B. Petrol 83,17 83,17 1,22  
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