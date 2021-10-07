***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,01101032Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00025237Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,01322989Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.167,73 % 0,04849249Fon Yönetim Ücreti500.844,67 % 1,0483205Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.822,67 % 0,00381504Gecelik Ters Repo Komisyonu1.024,15 % 0,00214365Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu20.388,86 % 0,04267603Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar7.940,55 % 0,01662041Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.525,16 % 0,02830958TOPLAM GİDERLER580.415,34 % 1,21487027DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ47.775.911,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967727BIST