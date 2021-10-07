***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,01101032
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00025237
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,01322989
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
23.167,73 % 0,04849249
Fon Yönetim Ücreti
500.844,67 % 1,0483205
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.822,67 % 0,00381504
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.024,15 % 0,00214365
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
20.388,86 % 0,04267603
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.940,55 % 0,01662041
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.525,16 % 0,02830958
TOPLAM GİDERLER
580.415,34 % 1,21487027
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
47.775.911,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967727
BIST
11:131.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,39
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
11:138,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0761
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:1310,3373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0620
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:13506,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,34
|Açılış
|: 506,00
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,54
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:13
|MERIT
|19,16
|1.120.304
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|24.895.059
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,52
|2.402.276
|% 8,54
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,90
|29.928.662
|% 6,74
|
|SEYKM
|14,58
|1.880.339
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.293.333
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.454.258
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,15
|365.753.347
|% -1,28
|
|SASA
|27,56
|362.779.510
|% 3,14
|
|GARAN
|9,36
|295.958.282
|% -0,32
|
|THYAO
|14,18
|295.533.724
|% 0,42
|
|EREGL
|16,86
|206.940.932
|% -0,59
|
|YKBNK
|2,37
|201.689.331
|% -0,84
|
|PETKM
|6,15
|365.753.347
|% -1,28
|
|ODAS
|1,46
|45.961.554
|% 0,69
|
|GARAN
|9,36
|295.958.282
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,78
|47.524.647
|% 0,00
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9470
|8,9511
|% 0,86
|
|Euro
|10,3311
|10,3373
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,1460
|12,2069
|% 0,88
|
|Frank
|9,6004
|9,6582
|% 0,94
|
|Riyal
|2,3836
|2,3956
|% 1,08
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,48
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|1,21
|