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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2021 08:57



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00900647
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00020644
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,01082208
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
83.261,44 % 0,14255736
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
766,15 % 0,00131178
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.860,93 % 0,00318622
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.898,32 % 0,0100989
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.024,09 % 0,01887507
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.224,14 % 0,03291491
TOPLAM GİDERLER
133.736,62 % 0,22897922
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.405.569,4 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967728


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 19,16 1.120.304 % 9,99  
PKENT 3.518,90 24.895.059 % 9,97  
DOBUR 31,56 2.419.805 % 8,68  
ETILR 5,64 416.869 % 7,43  
AVGYO 2,02 7.695.736 % 6,88  
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11:11 Alış Satış %  
Dolar 8,9470 8,9511 % 0,86  
Euro 10,3311 10,3373 % 0,60  
Sterlin 12,1438 12,2047 % 0,87  
Frank 9,5969 9,6547 % 0,91  
Riyal 2,3829 2,3949 % 1,05  
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11:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.756 1.756 -0,25  
Altın Gr. 506 506 5,74  
Cumhuriyet 3.309 3.345 -36,00  
Tam 3.318 3.402 4,62  
Yarım 1.604 1.646 2,24  
Çeyrek 804 823 1,11  
Gümüş.Ons 22,46 22,51 -0,12  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 0,04  
B. Petrol 83,16 83,16 1,21  
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