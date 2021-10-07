***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00900647Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00020644Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,01082208Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.261,44 % 0,14255736Fon Yönetim Ücreti0 % 0Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu766,15 % 0,00131178Gecelik Ters Repo Komisyonu1.860,93 % 0,00318622Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.898,32 % 0,0100989Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar11.024,09 % 0,01887507Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.224,14 % 0,03291491TOPLAM GİDERLER133.736,62 % 0,22897922DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.405.569,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967728BIST