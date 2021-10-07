***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00900647
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00020644
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,01082208
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
83.261,44 % 0,14255736
Fon Yönetim Ücreti
0 % 0
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
766,15 % 0,00131178
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.860,93 % 0,00318622
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.898,32 % 0,0100989
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
11.024,09 % 0,01887507
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.224,14 % 0,03291491
TOPLAM GİDERLER
133.736,62 % 0,22897922
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
58.405.569,4 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967728
BIST
11:131.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,39
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
11:138,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0751
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:1310,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0581
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:13505,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,86
|Açılış
|: 505,53
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,54
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:11
|MERIT
|19,16
|1.120.304
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|24.895.059
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,56
|2.419.805
|% 8,68
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,02
|7.695.736
|% 6,88
|
|SEYKM
|14,58
|1.900.416
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.300.540
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.577.899
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,62
|372.012.585
|% 3,37
|
|PETKM
|6,16
|371.067.158
|% -1,12
|
|GARAN
|9,36
|303.711.712
|% -0,32
|
|THYAO
|14,17
|301.026.696
|% 0,35
|
|YKBNK
|2,38
|221.257.638
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|221.257.638
|% -0,42
|
|PETKM
|6,16
|371.067.158
|% -1,12
|
|ODAS
|1,47
|59.947.726
|% 1,38
|
|GARAN
|9,36
|303.711.712
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,77
|47.627.952
|% -0,56
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9470
|8,9511
|% 0,86
|
|Euro
|10,3311
|10,3373
|% 0,60
|
|Sterlin
|12,1438
|12,2047
|% 0,87
|
|Frank
|9,5969
|9,6547
|% 0,91
|
|Riyal
|2,3829
|2,3949
|% 1,05
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,25
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,74
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|1,21
|