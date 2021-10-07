***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00021207Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000486Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00025482Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.256.316,06 % 0,0506495Fon Yönetim Ücreti23.041.654,79 % 0,9289448Hisse Senedi Komisyonu33.777,51 % 0,00136177Tahvil Bono Komisyonu3.280,49 % 0,00013226Gecelik Ters Repo Komisyonu8.106,45 % 0,00032682Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu86.857,4 % 0,00350173Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu830.268,51 % 0,03347301Vergiler ve Diğer Harcamalar81.254,55 % 0,00327585Türev Araçlar Komisyonu1.842.683,28 % 0,07428941Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler409.372,52 % 0,01650422TOPLAM GİDERLER27.605.273,11 % 1,11293113DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.480.411.618,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967729BIST