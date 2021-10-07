***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 08:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,00021207
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000486
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00025482
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.256.316,06 % 0,0506495
Fon Yönetim Ücreti
23.041.654,79 % 0,9289448
Hisse Senedi Komisyonu
33.777,51 % 0,00136177
Tahvil Bono Komisyonu
3.280,49 % 0,00013226
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.106,45 % 0,00032682
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
86.857,4 % 0,00350173
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
830.268,51 % 0,03347301
Vergiler ve Diğer Harcamalar
81.254,55 % 0,00327585
Türev Araçlar Komisyonu
1.842.683,28 % 0,07428941
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
409.372,52 % 0,01650422
TOPLAM GİDERLER
27.605.273,11 % 1,11293113
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.480.411.618,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967729
BIST
12:091.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
12:098,9224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
12:0910,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0417
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
12:09504,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,91
|Açılış
|: 504,58
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler12:09
|PKENT
|3.520,00
|25.563.777
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.211.966
|% 9,99
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|DOBUR
|31,18
|2.646.373
|% 7,37
|
|ACSEL
|17,00
|12.361.993
|% 6,38
|
|SEYKM
|14,58
|2.053.272
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.654.711
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.926.075
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,20
|510.383.830
|% -0,48
|
|SASA
|27,18
|493.419.466
|% 1,72
|
|THYAO
|14,27
|476.459.853
|% 1,06
|
|GARAN
|9,39
|409.958.137
|% 0,00
|
|EREGL
|16,94
|255.073.467
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,79
|232.625.327
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,38
|234.539.987
|% -0,42
|
|PETKM
|6,20
|510.383.830
|% -0,48
|
|ODAS
|1,46
|97.023.297
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,59
|154.172.360
|% 0,39
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9199
|8,9224
|% 0,53
|
|Euro
|10,3116
|10,3170
|% 0,41
|
|Sterlin
|12,1008
|12,1615
|% 0,51
|
|Frank
|9,5548
|9,6123
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3720
|2,3839
|% 0,59
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|1,59
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|83,23
|83,23
|1,28
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 24 artarak (% 0.02 ) 1, 500
-
12:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
12:22XU100
Endeks 1, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 5, 678.00 milyon TL de
-
12:22VAKKO
Yüzde 5.33 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 785, 292 adet işlem
-
12:21MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 255 adet işlem