***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00059268Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001358Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,00071216Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri506.009,57 % 0,0570129Fon Yönetim Ücreti8.253.370,86 % 0,92992044Hisse Senedi Komisyonu20.994,06 % 0,00236543Tahvil Bono Komisyonu2.096 % 0,00023616Gecelik Ters Repo Komisyonu2.590,59 % 0,00029189Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu41.602,26 % 0,00468739Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu455.785,47 % 0,05135407Vergiler ve Diğer Harcamalar30.942,38 % 0,00348633Türev Araçlar Komisyonu850.521,97 % 0,09582967Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler163.757,39 % 0,01845081TOPLAM GİDERLER10.339.372,1 % 1,16495352DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ887.535.158,31 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967730BIST