***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 09:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.260,28 % 0,0015443
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000354
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00185562
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
83.153,55 % 0,02441205
Fon Yönetim Ücreti
279.902,02 % 0,08217306
Hisse Senedi Komisyonu
513,12 % 0,00015064
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
200,81 % 0,00005895
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
223,04 % 0,00006548
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
55.146,28 % 0,01618973
Vergiler ve Diğer Harcamalar
29.742,54 % 0,00873175
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
60.395,42 % 0,01773076
TOPLAM GİDERLER
520.978,33 % 0,15294775
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
340.625.044,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967732
BIST
11:371.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:378,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:3710,3131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0378
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:37505,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,40
|Açılış
|: 505,07
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:37
|PKENT
|3.520,00
|25.387.797
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.210.797
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,64
|2.523.815
|% 8,95
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,02
|17.380.987
|% 6,88
|
|SEYKM
|14,58
|1.980.824
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.468.174
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.739.542
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,20
|447.623.015
|% 1,80
|
|PETKM
|6,15
|397.340.182
|% -1,28
|
|GARAN
|9,37
|358.021.422
|% -0,21
|
|THYAO
|14,17
|315.156.572
|% 0,35
|
|EREGL
|16,88
|233.524.204
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,37
|223.410.881
|% -0,84
|
|PETKM
|6,15
|397.340.182
|% -1,28
|
|ODAS
|1,46
|86.586.745
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,61
|116.433.275
|% 1,16
|
|GARAN
|9,37
|358.021.422
|% -0,21
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9183
|8,9216
|% 0,53
|
|Euro
|10,3090
|10,3131
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,1296
|12,1904
|% 0,75
|
|Frank
|9,5780
|9,6357
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3787
|2,3907
|% 0,87
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-0,33
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|1,24
|