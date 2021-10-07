***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2021 09:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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FON GIDER BILDIRIMI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.251,5 % 0,00091327
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00002097
Bağımsız Denetim Ücreti
6.320,7 % 0,00109921
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
256.006,87 % 0,04452109
Fon Yönetim Ücreti
10.454.973,94 % 1,81818123
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
29.313,47 % 0,00509778
Gecelik Ters Repo Komisyonu
69.808,39 % 0,01214009
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
27.524,09 % 0,0047866
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58.857,61 % 0,01023568
Türev Araçlar Komisyonu
2.352,06 % 0,00040904
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
111.878,98 % 0,01945641
TOPLAM GİDERLER
11.022.408,18 % 1,91686137
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
575.023.752,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967733
BIST
11:161.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,80
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:168,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0832
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:1610,3478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0725
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:16505,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 5,33
|Açılış
|: 506,20
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:16
|MERIT
|19,16
|1.125.171
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|24.958.399
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,70
|2.433.716
|% 9,16
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ACSEL
|17,06
|10.616.879
|% 6,76
|
|SEYKM
|14,58
|1.921.061
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.358.245
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.594.358
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,52
|380.400.641
|% 2,99
|
|PETKM
|6,15
|375.086.443
|% -1,28
|
|GARAN
|9,35
|312.159.226
|% -0,43
|
|THYAO
|14,17
|306.664.320
|% 0,35
|
|YKBNK
|2,37
|222.928.578
|% -0,84
|
|YKBNK
|2,37
|222.928.578
|% -0,84
|
|PETKM
|6,15
|375.086.443
|% -1,28
|
|ODAS
|1,46
|73.273.814
|% 0,69
|
|GARAN
|9,35
|312.159.226
|% -0,43
|
|EKGYO
|1,77
|47.704.061
|% -0,56
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9518
|8,9582
|% 0,94
|
|Euro
|10,3415
|10,3478
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,1433
|12,2042
|% 0,86
|
|Frank
|9,5960
|9,6538
|% 0,90
|
|Riyal
|2,3828
|2,3948
|% 1,05
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,53
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|1,14
|