***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.260,28 % 0,00287835Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00006597Bağımsız Denetim Ücreti6.320,7 % 0,0034586Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri106.809,47 % 0,05844466Fon Yönetim Ücreti1.097.616,17 % 0,60060036Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.193,1 % 0,00065285Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.275,57 % 0,02039668TOPLAM GİDERLER1.254.595,86 % 0,68649748DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ182.753.164,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967734BIST