***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.603,34 % 0,01606316Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri199,18 % 0,00069503Bağımsız Denetim Ücreti8.449 % 0,02948242Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.593,16 % 0,14164808Fon Yönetim Ücreti799.681,17 % 2,79045297Hisse Senedi Komisyonu69.879,37 % 0,24384105Tahvil BonoBIST