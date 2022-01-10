***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.330,22 % 0,07847693Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00129082Bağımsız Denetim Ücreti9.617,89 % 0,1029686Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.740,45 % 0,2648699Fon Yönetim Ücreti34.344,85 % 0,36769408Hisse Senedi Komisyonu211,5 % 0,00226431Tahvil Bono Komisyonu0 Bildirim/991248BIST