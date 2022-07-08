***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.422,54 % 0,00319598Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00061512Bağımsız Denetim Ücreti19.800,9 % 0,0261227Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.281,95 % 0,02543806Fon Yönetim Ücreti391.425,93 % 0,51639577Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu116,45 % 0,00015363Gecelik Ters Repo Komisyonu66,91 % 0,00008827Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu249,94 % 0,00032974Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.657,66 % 0,0021869Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.610,88 % 0,00740226TOPLAM GİDERLER441.099,42 % 0,58192842DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ75.799.600,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044861BIST