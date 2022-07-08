***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.422,54 % 0,00265645Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00051128Bağımsız Denetim Ücreti19.800,9 % 0,02171283Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.398,07 % 0,02346422Fon Yönetim Ücreti393.450,87 % 0,43144156Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu103,01 % 0,00011296Gecelik Ters Repo Komisyonu589,05 % 0,00064593Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu480,69 % 0,0005271Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.711,37 % 0,00187662Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.576,46 % 0,00721147TOPLAM GİDERLER446.999,22 % 0,49016042DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ91.194.475 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044862BIST