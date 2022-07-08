***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.028,18 % 0,00843834Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00129928Bağımsız Denetim Ücreti11.466,9 % 0,0319537Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.622,08 % 0,02959952Fon Yönetim Ücreti206.732,66 % 0,57608193Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu42,59 % 0,00011868Gecelik Ters Repo Komisyonu140,58 % 0,00039174Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu332,51 % 0,00092657Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.330,84 % 0,00649513Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.469,05 % 0,01245347TOPLAM GİDERLER239.631,65 % 0,66775836DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.885.982,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044863BIST