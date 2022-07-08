***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.028,18 % 0,01030865Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00158726Bağımsız Denetim Ücreti11.466,9 % 0,03903606Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.404,48 % 0,03201509Fon Yönetim Ücreti208.819,81 % 0,71087236Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu55,03 % 0,00018734Gecelik Ters Repo Komisyonu33,46 % 0,00011391Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu251,93 % 0,00085763Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.316,79 % 0,0078869Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.914,18 % 0,0133248TOPLAM GİDERLER239.757,02 % 0,81618999DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.375.148,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044864BIST