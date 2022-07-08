***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00322988Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00041443Bağımsız Denetim Ücreti15.385,05 % 0,01367488Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.555,13 % 0,03782479Fon Yönetim Ücreti1.032.658,4 % 0,91787019Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu291,69 % 0,00025927Gecelik Ters Repo Komisyonu234,18 % 0,00020815Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu616,38 % 0,00054786Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.481,11 % 0,00220531Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.520,64 % 0,01290656TOPLAM GİDERLER1.112.842,65 % 0,98914132DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ112.505.931,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044865BIST