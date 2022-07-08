***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00321488Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00041251Bağımsız Denetim Ücreti10.967,67 % 0,00970325Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.127,62 % 0,03638619Fon Yönetim Ücreti925.697,73 % 0,8189779Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu209,27 % 0,00018514Gecelik Ters Repo Komisyonu220,81 % 0,00019535Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu498,62 % 0,00044114Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.503,84 % 0,00221518Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.123,03 % 0,01337956TOPLAM GİDERLER1.000.448,66 % 0,88511111DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.030.855,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044866BIST