***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BILDIRIMIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri81,66 % 0,00003915Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti270,72 % 0,00012979Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri71,3 % 0,00003418Fon Yönetim Ücreti8.572,77 % 0,00411Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler669,13 % 0,0003208TOPLAM GİDERLER9.665,58 % 0,00463393DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ208.582.973,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044867BIST