***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00321Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00041Bağımsız Denetim Ücreti10.967,67 % 0,0097Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.127,62 % 925.697,73Fon Yönetim Ücreti925.697,73 % 0,81898Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu209,27 % 0,00019Gecelik Ters Repo Komisyonu220,81 % 0,0002Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu498,62 % 0,00044Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.503,84 % 0,00222Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.123,03 % 0,01338TOPLAM GİDERLER1.000.448,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.030.855,23http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044921BIST