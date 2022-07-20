***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
20.07.2022 19:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2021
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
423,84 % 0,00117
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
787,88 % 0,00218
Fon Yönetim Ücreti
32.313,16 % 0,8956
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
120,45 % 0,00033
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29,5 % 0,00008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8,06 % 0,00002
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
611,82 % 0,0017
TOPLAM GİDERLER
34.294,71
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.080.102,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047065
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1368
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7562
En Düşük
17,5641
18:0518,1746
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2494
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
18:05979,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 19,56
|Açılış
|: 979,81
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
981,45
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7091
|17,7385
|% 0,78
|
|Euro
|18,1102
|18,1746
|% 1,39
|
|Sterlin
|21,1814
|21,2876
|% 0,76
|
|Frank
|18,2578
|18,3678
|% 1,17
|
|Riyal
|4,7012
|4,7248
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|23,17
|
|Altın Gr.
|980
|980
|19,56
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.649
|6.764
|156,00
|
|Yarım
|3.240
|3.309
|80,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.654
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
-
17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem