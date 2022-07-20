***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/04/2021AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti423,84 % 0,00117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri787,88 % 0,00218Fon Yönetim Ücreti32.313,16 % 0,8956Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu120,45 % 0,00033Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu29,5 % 0,00008Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8,06 % 0,00002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler611,82 % 0,0017TOPLAM GİDERLER34.294,71DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.080.102,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047065BIST