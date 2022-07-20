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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

20.07.2022 19:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/04/2021
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
423,84 % 0,00117
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
787,88 % 0,00218
Fon Yönetim Ücreti
32.313,16 % 0,8956
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
120,45 % 0,00033
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29,5 % 0,00008
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8,06 % 0,00002
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
611,82 % 0,0017
TOPLAM GİDERLER
34.294,71
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.080.102,09



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047065


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COSMO 10,78 605.819 % 10,00  
SANEL 11,33 4.321.808 % 10,00  
HEDEF 8,26 36.211.535 % 9,99  
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Altın Gr. 980 980 19,56  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.649 6.764 156,00  
Yarım 3.240 3.309 80,00  
Çeyrek 1.625 1.654 39,00  
Gümüş.Ons 18,85 18,89 0,19  
Gümüş Gr. 10,75 10,76 0,18  
B. Petrol 104 104 -2,94  
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