***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.09.2022 11:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Evet (Yes)
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Açıklama
Fon Gider Bildiirmi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.633,81 % 0,00323
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
466,26 % 0,00041
Bağımsız Denetim Ücreti
15.385,05 % 0,01367
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
42.555,13 % 0,03782
Fon Yönetim Ücreti
1.032.658,4 % 0,91787
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
291,69 Bildirim/1060900
BIST
12:493.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,50
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
12:4918,2479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
12:4918,0797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
12:491.000,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.000,37
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,49
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler12:49
|ORGE
|12,98
|53.034.367
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|84.102.438
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|23.557.746
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|8.117.027
|% -9,97
|
|AYEN
|27,02
|102.809.083
|% -8,41
|
|SANEL
|10,01
|1.396.161
|% -6,88
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,36
|38.533.312
|% -5,54
|
|YKBNK
|8,09
|4.464.160.049
|% -2,29
|
|AKBNK
|15,37
|3.618.360.112
|% -1,28
|
|EKGYO
|4,83
|3.239.967.065
|% 7,10
|
|THYAO
|74,20
|2.914.076.986
|% 0,75
|
|ISCTR
|10,28
|2.031.678.738
|% -2,37
|
|EKGYO
|4,83
|3.239.967.065
|% 7,10
|
|YKBNK
|8,09
|4.464.160.049
|% -2,29
|
|AKBNK
|15,37
|3.618.360.112
|% -1,28
|
|ISCTR
|10,28
|2.031.678.738
|% -2,37
|
|VAKBN
|10,77
|1.817.397.400
|% 6,85
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2213
|18,2479
|% 0,07
|
|Euro
|18,0708
|18,0797
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,8810
|20,9858
|% -0,25
|
|Frank
|18,4584
|18,5696
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8382
|4,8624
|% 0,06
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|3,87
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|2,58
|
|Cumhuriyet
|6.742
|6.844
|2,00
|
|Tam
|6.775
|6.854
|14,00
|
|Yarım
|3.301
|3.347
|8,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.676
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,10
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|0,84
|