***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BildiirmiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.633,81 % 0,00323Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri466,26 % 0,00041Bağımsız Denetim Ücreti15.385,05 % 0,01367Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.555,13 % 0,03782Fon Yönetim Ücreti1.032.658,4 % 0,91787Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu291,69 Bildirim/1060900BIST