***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,01336815Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00035838Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,02338305Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.337,47 % 0,04689641Fon Yönetim Ücreti653.538,37 % 1,50700183Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.139,38 /Bildirim/1068540BIST