Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.10.2022 09:11
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GIDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.898,67 % 0,0010567
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00005666
Bağımsız Denetim Ücreti
10.140,48 % 0,00369669
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
280.694,8 % 0,10232676
Fon Yönetim Ücreti
7.035.650,3 % 2,56483305
Hisse Senedi Komisyonu
430.751,32 % 0,15702958
Tahvil Bono Komisyonu
311,23 % 0,00011346
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40,16 % 0,00001464
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
45.858,62 % 0,01671767
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.514,87 % 0,00529137
Türev Araçlar Komisyonu
99.310,52 068541


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:203.575
Değişim :  0,61% |  21,60
Açılış :  3.564  
Önceki Kapanış :  3.554  
En Yüksek
3.581 En Düşük
3.549
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAGFS 31,90 333.342.960 % 10,00  
KRONT 53,65 60.497.233 % 9,98  
ORGE 16,87 48.684.209 % 9,97  
CEMTS 38,20 207.782.784 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.395.590.427 % 9,93  
daha fazla
15:20 Alış Satış %  
Dolar 18,5804 18,5964 % 0,07  
Euro 18,1677 18,1721 % -0,09  
Sterlin 20,7582 20,8623 % 0,45  
Frank 18,6945 18,8071 % 0,08  
Riyal 4,9295 4,9542 % 0,04  
daha fazla
15:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 -2,87  
Altın Gr. 1.022 1.022 -0,78  
Cumhuriyet 6.813 6.916 -23,00  
Tam 6.854 6.906 -25,00  
Yarım 3.340 3.376 -12,00  
Çeyrek 1.673 1.688 -6,00  
Gümüş.Ons 20,65 20,68 0,01  
Gümüş Gr. 12,34 12,36 0,01  
B. Petrol 95,73 95,73 1,31  
Seans Raporu 15:20
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru