***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.10.2022 09:11
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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FON GIDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.898,67 % 0,0010567
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00005666
Bağımsız Denetim Ücreti
10.140,48 % 0,00369669
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
280.694,8 % 0,10232676
Fon Yönetim Ücreti
7.035.650,3 % 2,56483305
Hisse Senedi Komisyonu
430.751,32 % 0,15702958
Tahvil Bono Komisyonu
311,23 % 0,00011346
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40,16 % 0,00001464
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
45.858,62 % 0,01671767
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.514,87 % 0,00529137
Türev Araçlar Komisyonu
99.310,52 068541
BIST
15:203.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 21,60
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
15:2018,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
15:2018,1721
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0156
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1339
15:201.021,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.021,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler15:20
|BAGFS
|31,90
|333.342.960
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|60.497.233
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|48.684.209
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|207.782.784
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.395.590.427
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|129.274.597
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.872.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,45
|3.421.808.752
|% -0,30
|
|SASA
|87,35
|3.199.682.863
|% 2,52
|
|SISE
|29,64
|2.179.758.636
|% 0,61
|
|ASELS
|31,74
|2.128.280.798
|% 0,95
|
|HEKTS
|69,20
|1.395.590.427
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|995.943.428
|% -0,23
|
|ODAS
|7,54
|842.530.461
|% 3,71
|
|YKBNK
|8,12
|877.835.036
|% -0,25
|
|PETKM
|14,41
|1.210.312.860
|% 0,70
|
|AKBNK
|12,85
|1.045.940.647
|% -0,39
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5804
|18,5964
|% 0,07
|
|Euro
|18,1677
|18,1721
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,7582
|20,8623
|% 0,45
|
|Frank
|18,6945
|18,8071
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,04
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-2,87
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|6.813
|6.916
|-23,00
|
|Tam
|6.854
|6.906
|-25,00
|
|Yarım
|3.340
|3.376
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|95,73
|95,73
|1,31
|