***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.816,54 % 0,00123579Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00005032Bağımsız Denetim Ücreti8.724,12 % 0,00282486Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri282.385,17 % 0,09143599Fon Yönetim Ücreti1.163.532,73 % 0,37675053Hisse Senedi Komisyonu83.765,14 % 0,02712305Tahvil Bono Komisyonu1.587,02 % 0,00051388Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00049253Türev Araçlar Komisyonu277.278,52 % 0,08978246Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler84.777,92 % 0,02745099TOPLAM GİDERLER1.907.543,68 % 0,61766041DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ308.833.730,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068527BIST