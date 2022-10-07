***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,12224202Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00327717Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,21382096Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.667,4 % 0,09841624Fon Yönetim Ücreti71.469,73 % 1,50700225Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu142,78 % 0,00301064Gecelik Ters Repo Komisyonu287,73 % 0,00606704Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.772,7 % 0,03737894Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.306,1 % 0,04862615Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.861,35 % 0,20793526TOPLAM GİDERLER106.601,03 % 2,24777667DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.742.509,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068528BIST