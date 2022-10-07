***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00345663Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00009267Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,0060462Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri216.109,77 % 0,12885412Fon Yönetim Ücreti2.527.491,48 % 1,50700121Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.070,13 % 0,00063806Gecelik Ters Repo Komisyonu134.953,73 % 0,08046533Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu25.987,62 % 0,01549496Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar19.269,43 % 0,01148928Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler72.743,76 % 0,04337302TOPLAM GİDERLER3.013.719,16 % 1,79691147DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ167.716.618,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068529BIST