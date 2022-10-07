***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.898,67 % 0,00085933Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00004608Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00300622Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri278.939,01 % 0,08269353Fon Yönetim Ücreti5.084.552,34 % 1,50735309Hisse Senedi Komisyonu257.440,7 % 0,0763202Tahvil Bono Komisyonu229,79 % 0,00006812Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu56.607,16 % 0,01678161Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar17.114,75 % 0,00507379Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler128.678,06 % 0,03814756TOPLAM GİDERLER5.836.756,38 % 1,73034953DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ337.316.610,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068530BIST