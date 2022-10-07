***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00068126Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00001826Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00119163Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri573.242,42 % 0,06736303Fon Yönetim Ücreti18.604.451,56 % 2,18625188Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu595,02 % 0,00006992Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu120.488,75 % 0,01415891Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu232.182,68 % 0,02728432Vergiler ve Diğer Harcamalar39.898,47 % 0,00468856Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler176.461,08 % 0,02073635TOPLAM GİDERLER19.763.413,22 % 2,32244413DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ850.974.752,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068531BIST