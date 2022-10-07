***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00609502Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0001634Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,01066117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.796,2 % 0,09020161Fon Yönetim Ücreti172.112,66 % 0,1809502Hisse Senedi Komisyonu308,96 % 0,00032482Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44,34 % 0,00004662Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu6.339,33 % 0,00666484Vergiler ve Diğer Harcamalar26.268,3 % 0,02761711Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.013,72 % 0,0305035TOPLAM GİDERLER335.976,75 % 0,35322829DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.116.036,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068534BIST