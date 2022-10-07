***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.897,24 % 0,00626956Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00033633Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,02194375Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.430,23 % 0,05935834Fon Yönetim Ücreti730.716,19 % 1,58125183Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.511,63 % 0,01625498Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00329162Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.441,92 % 0,04639979TOPLAM GİDERLER801.814,21 % 1,73510619DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ46.211.247,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068535BIST