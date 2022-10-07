***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.356,06 % 0,0011551Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002824Bağımsız Denetim Ücreti10.611,12 % 0,00192838Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri330.231,81 % 0,06001376Fon Yönetim Ücreti4.539.652,1 % 0,8250011Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10,38 % 0,00000189Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00027643Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler127.545,94 % 0,02317921TOPLAM GİDERLER5.016.083,93 % 0,91158411DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ550.260.129,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068536BIST