***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00033768Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000905Bağımsız Denetim Ücreti10.663,29 % 0,00062111Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri843.608,37 % 0,04913769Fon Yönetim Ücreti14.163.825,25 % 0,82500082Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,0000886Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler307.491,53 % 0,01791047TOPLAM GİDERLER15.333.062,3 % 0,89310541DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.716.825.603,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068538BIST