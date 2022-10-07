***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00170918Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00004582Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00298963Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri210.584,46 % 0,06208476Fon Yönetim Ücreti2.798.987,76 % 0,82520086Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu190 % 0,00005602Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00044845Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler69.766,75 % 0,02056872TOPLAM GİDERLER3.097.143,31 % 0,91310343DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ339.188.662,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068539BIST