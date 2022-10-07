***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.898,67 % 0,0010567Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00005666Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00369669Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri280.694,8 % 0,10232676Fon Yönetim Ücreti7.035.650,3 % 2,56483305Hisse Senedi Komisyonu430.751,32 % 0,15702958Tahvil Bono Komisyonu311,23 % 0,00011346Gecelik Ters Repo Komisyonu40,16 % 0,00001464Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu45.858,62 % 0,01671767Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar14.514,87 % 0,00529137Türev Araçlar Komisyonu99.310,52 % 0,03620346Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler70.925,25 % 0,02585567TOPLAM GİDERLER7.991.251,64 % 2,91319572DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ274.312.212,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068541BIST