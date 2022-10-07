***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,000388Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,0000104Bağımsız Denetim Ücreti10.663,29 % 0,00071367Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri792.920,57 % 0,05306828Fon Yönetim Ücreti22.516.889,09 % 1,50700164Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu262,77 % 0,00001759Gecelik Ters Repo Komisyonu60.386,13 % 0,0040415Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu771,75 % 0,00005165Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.702,18 % 0,00024778Vergiler ve Diğer Harcamalar1.911,05 % 0,0001279Türev Araçlar Komisyonu304.698,07 % 0,02039271Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler324.172,44 % 0,02169609TOPLAM GİDERLER24.022.330,1 % 1,60775722DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.494.151.596,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068542BIST