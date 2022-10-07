***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.898,67 % 0,00118777Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00006369Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,0041552Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri190.753,04 % 0,07816365Fon Yönetim Ücreti3.678.589,26 % 1,50735202Hisse Senedi Komisyonu66.458,72 % 0,02723237Tahvil Bono Komisyonu119,96 % 0,00004916Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu53.372,95 % 0,02187029Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15.944,32 % 0,0065334Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler118.238,33 % 0,04844977TOPLAM GİDERLER4.136.671,15 % 1,69505731DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ244.043.144,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068543BIST