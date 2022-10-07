***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.898,67 % 0,00070209Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003764Bağımsız Denetim Ücreti10.007,28 % 0,00242389Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri326.114,98 % 0,07898916Fon Yönetim Ücreti6.222.715,62 % 1,50722025Hisse Senedi Komisyonu156.545,54 % 0,03791731Tahvil Bono Komisyonu505,39 % 0,00012241Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu48.973,38 % 0,01186197Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar15.066,85 % 0,00364938Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler169.215,16 % 0,04098605TOPLAM GİDERLER6.952.198,29 % 1,68391016DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ412.860.403,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068544BIST