***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00016729Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000448Bağımsız Denetim Ücreti10.663,29 % 0,0003077Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri901.526,41 % 0,02601454Fon Yönetim Ücreti39.931.038,45 % 1,1522541Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu86.034,75 % 0,00248263Gecelik Ters Repo Komisyonu666.597,66 % 0,01923541Vadeli Ters Repo Komisyonu33.481,6 % 0,00096615Borsa Para Piyasası Komisyonu424.071,15 % 0,01223704Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar522.977,43 % 0,01509109Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler611.611,93 % 0,01764874TOPLAM GİDERLER43.193.955,43 % 1,24640916DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.465.471.600,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068545BIST