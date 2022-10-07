***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00683507Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00018324Bağımsız Denetim Ücreti10.143,81 % 0,01195957Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.371,78 % 0,02283936Fon Yönetim Ücreti818.702,14 % 0,96525135Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.408,52 % 0,00166065Gecelik Ters Repo Komisyonu10.026,06 % 0,01182074Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.590,36 % 0,02073907Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar17.473,35 % 0,02060111Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.799,05 % 0,07050319TOPLAM GİDERLER960.467,83 % 1,13239337DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.817.507,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068546BIST