***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00145198Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00003893Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00253974Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri973.941,86 % 0,24392913Fon Yönetim Ücreti8.730.860,09 % 2,18669222Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu98,87 % 0,00002476Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.131,77 % 0,00253756Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu892.730,41 % 0,22358927Vergiler ve Diğer Harcamalar223.015,96 % 0,05585558Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler173.627,7 % 0,04348602TOPLAM GİDERLER11.020.499,9 % 2,76014518DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ399.272.472,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068547BIST