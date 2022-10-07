***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00223802Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00006Bağımsız Denetim Ücreti14.495,01 % 0,00559569Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri218.622,76 % 0,0843976Fon Yönetim Ücreti1.951.860,91 % 0,75350062Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu502,05 % 0,00019381Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu39.432,95 % 0,01522278Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu15.826,93 % 0,00610986Vergiler ve Diğer Harcamalar12.542,73 % 0,00484202Türev Araçlar Komisyonu114.339,33 % 0,0441398Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56.748,12 % 0,02190717TOPLAM GİDERLER2.430.323,55 % 0,93820737DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ259.039.059,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068548BIST