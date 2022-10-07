***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00333277Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00008935Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00582956Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.585,16 % 0,04172775Fon Yönetim Ücreti262.141,97 % 0,15070016Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,00087445Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.410,17 % 0,02783004TOPLAM GİDERLER400.751,64 % 0,23038408DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ173.949.365,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068549BIST