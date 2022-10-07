***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GIDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,00434856Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00011658Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,00760634Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.114,27 % 0,05409266Fon Yönetim Ücreti241.235,91 % 0,1809502Hisse Senedi Komisyonu192,94 % 0,00014472Tahvil Bono Komisyonu6,78 % 0,00000509Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4,45 % 0,00000334Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.613,16 % 0,00346031Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.768,26 % 0,02382926TOPLAM GİDERLER366.029,01 % 0,27455707DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ133.316.186,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068552BIST