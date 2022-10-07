***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.797,34 % 0,01179943Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00031633Bağımsız Denetim Ücreti10.140,48 % 0,0206391Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.272,34 % 0,04940192Fon Yönetim Ücreti518.838,55 % 1,05600112Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.514,45 % 0,01325897Gecelik Ters Repo Komisyonu1.392,17 % 0,00283351Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.293,57 % 0,00466814Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.029,39 % 0,00616577Türev Araçlar Komisyonu1.239,79 % 0,00252337Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.987,96 % 0,03864653TOPLAM GİDERLER592.661,46 % 1,20625418DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.132.386,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068555BIST